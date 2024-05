„Niedyskrecje parlamentarne”. „Lasek funduje nam paździerz. CPK i tak trzeba będzie wybudować”

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Zobacz fragmentu odcinka:

Podcast został zrealizowany we współpracy ze Studiem Plac.

Centralny Port Komunikacyjny miał łączyć lotnisko, sieć kolei dużych prędkości, no i miał być hubem dla Europy Środkowej. Ale do tej pory na miejscu przyszłego lotniska niewiele się dzieje. Czy można było szybciej realizować to przedsięwzięcie? Czy PiS po prostu grzebało się z wykonawstwem? Marcin Horała, poseł PiS i były pełnomocnik ds. CPK nie zgadza się z tezą, że inwestycja za jego czasów była w powijakach.

– Ciężko byłoby przyspieszyć prace. Przykładowo decyzja środowiskowa została uzyskana po postępowaniu, które trwało trochę ponad rok. Dla prostszych inwestycji np. wybudowania kawałka autostrady, zdarza się, że to postępowanie trwa dwa, trzy lata. Byliśmy bardzo blisko minimalnych terminów wynikających z określonych obowiązków inwestora – podkreśla Horała.

Były pełnomocnik ds. CPK zaznacza, że wbrew pogłoskom nie było żadnych problemów z wykupem działek pod inwestycję.