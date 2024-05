Matura 2024. Język angielski. Wyszukiwarka pokazuje, czego szukali maturzyści

Obowiązkowa część matury składa się z trzech egzaminów podstawowych, które trzeba zdać na co najmniej 30 proc. Są to: język polski, matematyka i język obcy nowożytny. Ponadto należy podejść do jednego z egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Choć ostatni z wymienionych przedmiotów podstawowych pozostaje w gestii wyboru uczniów, którzy do dyspozycji mają matury zfrancuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, znaczna większość wybiera egzamin z języka angielskiego. To właśnie jemu maturzyści stawili czoła w czwartek, trzeciego dnia matur.

Matura 2024. Ile trwa z języka angielskiego?

Na napisanie matury z angielskiego uczniowie mają określony czas, który od kilku lat wynosi równo 120 minut – dwie godziny. Egzamin rozpoczyna się o godz. 9, a kończy o godz. 11. Niedługo po niej w sieci pojawią się pierwsze poprawne rozwiązania matury 2024 z języka angielskiego.

Matura 2024. Uczniowie szukają, jak napisać e-mail

W sieci widać jednak, czego przed egzaminem maturzyści szukają najczęściej. W przypadku czwartkowego egzaminu maturalnego z języka angielskiego w 2024 roku trend bardzo widoczny trend był jeden – dotyczył części obejmującej wypowiedź pisemną.

Wśród najczęściej wyszukiwanych w sieci fraz były kolejno: „jak napisać maila po ang matura”, „email po angielsku matura”, „mail angielski matura”, „email angielski matura” i „email po angielsku”.

Należy jednak pamiętać, że „e-mail” nie jest jedyną możliwością. Na egzaminie w jego miejsce pojawić się mogą także: list prywatny, wpis na blogu, czy też wpis na forum.

Matura 2024. Język angielski. Jak ocenia się wypowiedź pisemną?

Wypowiedź pisemna na maturze z języka angielskiego jest najwyżej punktowanym zadaniem i musi zawierać od 80 do 130 słów. Polecenie podane jest w języku polskim i zawiera cztery główne punkty, które uczeń musi rozwinąć w wypowiedzi.

Egzaminator sprawdzając wypowiedź pisemną z języka angielskiego w maturze 2024 bierze pod uwagę kilka czynników. Są to przede wszystkim: jakość wypowiedzi, spójność wypowiedzi, logika wypowiedzi, znajomość środków językowych i poprawność ich wykorzystania.

Czytaj też:

Kolejny wyciek arkusza do sieci. Szef CKE zabrał głosCzytaj też:

Matura 2024. Ściąganie przypomina dziś techniki szpiegowskie. Nasi rodzice by nie uwierzyli