Jak sprawdzić, czy w ogrodzie są kleszcze? Wystarczy biały ręcznik

Kleszcze często spotkać można w przydomowym ogrodzie. Jednak jak sprawdzić, czy już tam zamieszkały? Przygotuj białą szmatkę lub inną tkaninę w tym kolorze.

Kleszcze osadzą się na białym materiale. Ten sposób warto znać

Sposób opisała redakcja portalu WP Kobieta. Jak czytamy, najlepiej sprawdzi się tu ręcznik frotté (tkanina z pokrywą pętelkową – bawełniana lub bawełnopodobna). Jak radzi serwis, należy owinąć nim kij od mopa, a potem, tak przygotowanym „narzędziem”, kilkukrotnie przeciągnąć po trawie (czy też krzewach i tujach – jeśli mamy je w ogrodzie).

Po wszystkim należy obejrzeć ręcznik. Powinniśmy od razu zauważyć w nim rozmaite „żyjątka”, w tym kleszcze, które mają swój charakterystyczny wygląd.

Co jeśli kleszcze faktycznie zadomowiły się na naszej posesji? Wówczas warto wykonać specjalną miksturę, która sprawi, że kleszcze będą trzymały się z daleka. Zmieszajmy ze sobą roztwór octu (100 mililitrów octu na 1 litr wody), ekstrakt z czosnku (pięć miligramów) i olejek eteryczny z rozmarynu (5 ml). Dokładnie potrząśnijmy i spryskajmy nasze podwórko. Co ważne – taką czynność należy powtarzać – przynajmniej co około dwie godziny.

Jak uchronić się przed ukąszeniem? Co zrobić, gdy kleszcz wczepi się w skórę?

Inny, równie skuteczny sposób, to zastosowanie chemicznego preparatu odstraszającego (repelentu) z DEET (N-Dietylo-m-toluamid), ikarydyną czy IR 3535 (3-[N-Butylacetamido]propionian etylu). Produkty kupimy w niemal każdej aptece czy sklepie.

A co zrobić, jeśli kleszcz nas ukąsi? Wówczas „należy chwycić go tuż przy skórze i zdecydowanym ruchem wyciągnąć, w kierunku prostopadłym do miejsca wbicia” – podaje portal Nauka w Polsce (Polskiej Agencji Prasowej).

Gdzie natomiast najczęściej wczepiają się kleszcze? To rejony pachwin, krocza, zgięcia kolan (miękka skóra z tyłu kończyny), a także miejsca za uszami czy na skórze głowy. Ciesząc się czasem w ogrodzie lub wybierając się do lasu czy na polanę warto mieć dostęp do prostych i tanich narzędzi, które pomogą usunąć kleszcza – na przykład kleszczołapek.

Warto zaznaczyć, że na jedną z najgroźniejszych, ale i rzadkich chorób, którą przenoszą kleszcze, możemy się zaszczepić. Chodzi o KZM. Badacze wciąż opracowują preparat na boreliozę, który ma być dostępny w ciągu najbliższych lat.

