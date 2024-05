Polacy otrzymali alerty RCB: Jeśli możesz, zostań w domu

Jak podkreślono w komunikacie z 22 maja, jest to ostrzeżenie 1. i 2. stopnia

RCB: Jeśli możesz, pozostań w domu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy informował o dużym zachmurzeniu nieba, co ma być widoczne we wtorek i w środę.

22 maja lokalnie pojawić mają się burze, a na północy, południowym krańcu i na wschodzie także przelotne opady deszczu. Temperatura miała być stosunkowo wysoka – od 23 do 28 stopni Celsjusza. Chłodniej miało być nad morzem i w rejonach podgórskich. Miało też powiać – ale co najwyżej z umiarkowaną siłą. Co innego w trakcie burz – tutaj porywy sięgać mają 75 kilometrów na godzinę.

Zaś 23 maja temperatura, jaką wskazywać mają termometry, oscylować ma od 21 do 26 stopni Celsjusza. Na południu Polski, w rejonach podgórskch natomiast byłoby to 19-21℃. Polacy mogli też spodziewać się słabego/umiarkowanego wiatru. W trakcie burz podmuchy mogłyby być silne – w okolicach 70 km/h. Gdzieniegdzie miały pojawiać się także przelotne opady deszczu i burze.

Ostrzeżenie dot. 13 województw, w tym mazowieckiego, małopolskiego czy śląskiego

Alert wydany przez RCB dotyczy 22 i 23 maja. Z jego treścią zapoznać mogli się mieszkańcy 13 województw, którzy otrzymali (lub otrzymają niebawem) wiadomości tekstowe. „Uwaga! Dziś i w nocy (22/23.05) lokalnie możliwe burze oraz intensywne opady deszczu i gradu. Jeśli możesz, zostań w domu. Unikaj otwartych przestrzeni” – brzmi komunikat.

Chodzi łącznie o 13 województw. Konkretnie o zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, mazowieckie (powiaty: gostyniński, żyrardowski, grójecki, białobrzeski, kozienicki, przysuski, radomski, Radom, szydłowiecki, zwoleński, lipski) i lubelskie.

Jak przygotować się na burze? Porady

RCB apeluje, by pozdejmować z parapetów lub zabrać z podwórek wszystko to, co może zostać uniesione przez wiatr. Auta należy natomiast zaparkować z daleka od drzew. Należy także zadbać o zwierzęta wychodzące. W przypadku, gdyby doszło do braku prądu, warto mieć wcześniej przygotowaną latarkę (np. na baterie).

Jeśli ktoś zamierza podróżować samochodem, musi uważać na drzewa i konary, które mogą zostać porwane przez wiatr i uszkodzić auto. Wjeżdżając na otwartą przestrzeń, trzeba wziąć pod uwagę, że może dojść do zdmuchnięcia pojazdu – co zależy jednak od gabarytów auta i siły wiatru.

twitterCzytaj też:

Gradobicie i ulewa w Gnieźnie. Minister obrony narodowej wydał decyzję ws. żołnierzyCzytaj też:

Ulewne deszcze i burze podczas podróży. O tym zapominają kierowcy