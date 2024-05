RCB rozesłało alerty. Ostrzeżenia dla kilku województw

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało ostrzeżenie dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, a także części województwa dolnośląskiego (a konkretnie powiatu zgorzeleckiego). Mieszkańcy tych regionów otrzymali alert, w którym poinformowano, że w poniedziałek 27 maja lokalnie możliwe są burze oraz intensywne opady deszczu i gradu. „Jeśli możesz, zostań w domu. Unikaj otwartych przestrzeni” – podkreślono.

IMGW apeluje, aby w czasie obowiązywania alertu:

usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr

przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami

zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz

przygotować oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne

uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie – przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu



Pogoda na 27 maja. IMGW prognozuje burze i opady

Według synoptyków poniedziałek 27 maja będzie pogodny we wschodniej części kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza do 29 stopni, miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich termometry pokażą około 22 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na zachodzie kraju początkowo będzie duże z przelotnymi opadami deszczu. Miejscami na północy pojawią się zanikające burze, z lokalnymi opadami o wysokości do 20 mm. Lokalnie może spaść grad. Temperatura minimalna na ogół od 11 stopni Celsjusza do 15 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich od 7 do 9 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, przeważnie południowo-wschodni i wschodni. W czasie zanikających burz w porywach może osiągać nawet 80 km/h..

