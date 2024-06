Zalane ulice, woda wdzierała się do budynków. Bielsko-Biała walczy ze skutkami opadów

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej relacjonując, gdzie jest burza poinformował, że ok. 4:44 burze występowały m.in. w rejonie Bielska-Białej. Burzom towarzyszyły opady deszczu o natężeniu ok. 10 mm w ciągu 10 min. Nie były notowane silniejsze porywy wiatru. Tuż przed godz. 6 IMGW podało, że w ciągu ostatniej doby w Bielsku-Białej prawie 100 mm.

Bielsko-Biała całkowicie zalana. Nawet metr wysokości wody

OSP Bielsko-Biała Hałcnów donosiła o bardzo poważnej sytuacji na ulicy Komorowickiej, Piekarskiej, Czerwonej i przyległych, gdzie zalany został teren do wysokości nawet jednego metra. O godz. 5:30 portal biala.pl podał, że miejscowa rzeka na wysokości Ratusza osiągnęła poziom stanu alarmowego. Lokalne media informowały oraz pokazywały zdjęcia i nagrania kompletnie zalanych i nieprzejezdnych ulic.

Portal Bielskie Drogi wymienił ulice: Lipnicką, PCK, czy Towarową w rejonie firmy Bispol i przejazdu kolejowego. W podobnej sytuacji była ulice Nad Potokiem, Wyzwolenia, Romualda Traugutta, Konwaliowa, czy Grażyńskiego skrzyżowanie z Trakcyjną. Radio Bielsko informuje o problemach z przejazdem ulicami Lwowską, Warszawską, Żywiecką, Partyzantów, Andersa, Stojałowskiego, 1-go Maja, Kochanowskiego, Cieszyńska, Babiogórska.

650 interwencji Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Zwołano posiedzenie sztabu kryzysowego

W rejonie ul. Montażowej woda wdzierała się do budynków. Zalana została również zajezdnia autobusowa oraz dworzec PKP. Wstrzymany został ruch pociągów. Do godz. 6:25 do PSP wpłynęło ok. 650 interwencji, także z powiatu. O godz. 7.00 opady deszczu zaczęły słabnąć, a woda stopniowo opadać. O godz. 8.00 w Ratuszu ma rozpocząć się spotkanie sztabu kryzysowego.

