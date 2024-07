Przyleciał do Polski na mecz. Lekarze musieli wprowadzić Szkota w śpiączkę

Szkot przyleciał do Polski na mecz klubu Dundee FC z Lechem Poznań. Podczas skoku do wody doznał poważnych obrażeń nogi, które doprowadziły do sepsy i gangreny. Lekarze musieli wprowadzić go w śpiączkę.

Szkocki kibic przyleciał do Polski na mecz klubu Dundee FC z Lechem Poznań. Podczas pobytu w kraju wskoczył do wody, poważnie raniąc lewą nogę. Mężczyzna trafił do szpitala, z którego został wypisany po opatrzeniu obrażeń. Szkocki kibic doznał urazu w Polsce. Poważne konsekwencje Uraz powstał w wyniku silnego uderzenia, prawdopodobnie o dno zbiornika lub wystające kamienie. – Aby się ochłodzić w upale, skoczył z mostu do wody, ale była płytka – powiedziała szkockiemu tabloidowi „Daily Record” matka kibica. Zaznaczyła, że lekarze od razu stwierdzili, że nie doszło do złamania żadnej z kończyn. Po kilku dniach Liam Fullerton udał się na lotnisko, planując powrót do domu. Próba wejścia na pokład zakończyła się jednak niepowodzeniem, ponieważ mężczyzna nagle gorzej się poczuł. Zabrano go na oddział ratunkowy w Poznaniu, gdzie zdiagnozowano u niego wstrząs septyczny i gangrenę. Lekarzom nie udało się ustabilizować jego stanu, w związku z czym podjęto decyzję o zmianie placówki. Szkot wybudził się ze śpiączki. Lekarz przekazał dobre wieści Fullerton został przetransportowany śmigłowcem do szpitala położonego w pobliżu Gdańska. Tam specjaliści od bakterii ran postanowili wprowadzić go w stan śpiączki farmakologicznej. – W tej chwili jest w stanie krytycznym i prosimy, aby każdy z jego przyjaciół i nasi przyjaciele modlili się za niego i pamiętali o nim w swoich myślach – apelowała matka Liama. W poniedziałek mężczyzna wybudził się ze śpiączki. We wtorek czekał na kolejną operację, podczas której lekarze mieli usunąć martwe tkanki i przeprowadzić ostatnią sesję tlenoterapii hiperbarycznej. – Lekarz wskazał, że parametry infekcji są znacznie niższe, więc to świetna wiadomość. Odczuwa ból, ale dostaje mnóstwo środków przeciwbólowych – poinformowała matka pacjenta. Czytaj też:

