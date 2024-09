Do napadu doszło w kantorze przy ulicy Szczepańskiej w centrum Krakowa. Do lokalu na Starym Mieście wtargnęła osoba, uzbrojona w ostre narzędzie. Zaatakowany został pracownik kantoru, który trafił już do szpitala. Służby natychmiast rozpoczęły obławę za napastnikiem. O zdarzeniu jako pierwszy poinformował portal RMF24.pl.

Wkrótce więcej informacji