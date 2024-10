To znaczny wzrost w porównaniu do notowań z lutego tego roku. Mimo tego Sikorski w sondażu nie załapał się nawet na podium.

Zaufanie do Sikorskiego rośnie. Kto na czele listy?

Liderem rankingu zaufania pozostaje premier Donald Tusk, z wynikiem 42,4%, choć jego wynik spadł o 3,2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Na drugiej pozycji plasuje się Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, z 42,1% (spadek o 3,2 pkt proc.), a na trzecim Andrzej Duda, prezydent RP, z wynikiem 40,1%.

Czwarte miejsce Sikorskiego to awans o ponad 5% w stosunku do wyników badań z tego roku. Nie wiadomo jednak, czy progres jest na tyle wystarczający, by KO zdecydowała się wystawić go w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

Nowy ranking zaufania Polaków. Sikorski wyprzedza Hołownię i Morawieckiego

Na dalszych miejscach znaleźli się m.in. Szymon Hołownia (38,5%), Władysław Kosiniak-Kamysz (35,5%) oraz Mateusz Morawiecki (34,2%).

W kontekście wyborów prezydenckich, które odbędą się w Polsce, pojawiają się spekulacje dotyczące kandydatury Sikorskiego. Premier Donald Tusk ogłosił, że decyzja o tym, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej, zostanie podana 7 grudnia. Tusk zapewnił, że nowy kandydat będzie osobą, która najlepiej nadaje się na to stanowisko i ma największe szanse na zwycięstwo.

Zaufanie do Sikorskiego, które wzrosło o 11,5 pkt proc. od jego debiutu w listopadzie 2023 roku, może wskazywać na pozytywne postrzeganie jego działań, zwłaszcza w obliczu zmieniającej się sytuacji politycznej w Polsce i za granicą.

