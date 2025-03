Lotto i Eurojackpot. Jak jest prawdopodobieństwo wygranej?

Teoretycznie zasada gier liczbowych jest bardzo prosta: każdy ma szansę wygrać główną wygraną, o ile tylko zagra. Jedni kupują tylko jeden los i zgarniają całą pulę wygranej, inni wydają na kupony masę pieniędzy i nic z tego nie wynika. Tak działa szczęście.

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił. W Eurojackpot jeden kupon kosztuje 12,50 zł i trzeba na nim wybrać 5 liczb z puli 50 liczb i 2 liczby z 12.

Europejska gra bije Lotto stawką

Co prawda obie gry są prowadzone przez tę samą spółkę – Totalizator Sportowy, ale różnią się wygranymi. I to bardzo. W Lotto pula gwarantowana w każdym losowaniu to 2 mln zł. Jeżeli główna wygrana nie padnie, suma przechodzi na następne losowanie i w puli jest wtedy 4 mln zł. Czasami kumulacja w Lotto jest naprawdę duża. 7 maja 2016 roku było to 57 804 715,2 zł. Tak wysoka wygrana została jednak podzielona między trzech zwycięzców. Szczęśliwe liczby: 11, 14, 20, 27, 30 i 35.

Eurojackpot to zupełnie inna liga. Gwarantowana pula pieniędzy w każdym zakładzie to 45 mln zł. Jest to możliwe, ponieważ Eurojackpot jest grą międzynarodową, w której uczestniczy 19 państw. Polska dołączyła do niej w 2017 roku. 22 listopada 2024 roku do wygrania było zawrotne 520 mln zł. W Polsce padła już raz wysoka wygrana w Eurojackpot. 12 sierpnia 2022 roku szczęśliwiec z Siedlec wygrał 4 520 715,30 zł. Szczęśliwa siódemka to: 15, 17, 27, 33, 45 oraz 5 i 9.

Prawdopodobieństwo zmienia wszystko

Główne wygrane robią wrażenie, zwłaszcza w przypadku Eurojackpot, ale wtedy na scenę wchodzi prawdopodobieństwo. Szanse na główną wygraną w Eurojackpot wynoszą 1 do 139 838 160 (1 do 139 milionów). W Lotto prawdopodobieństwo trafienia „szóstki” to 1 do 13 983 816 (1 do 13 milionów).

