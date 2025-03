10-latek ugrzązł w mule. Akcja służb pod Trzebnicą

Zgłoszenie do służb o 10-letnim chłopcu, który utknął w mule w stawie w miejscowości Tarnowiec pod Trzebnicą wpłynęło pod numer 112 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu w poniedziałek po godzinie 17. Już o 17:10 informacja dotarła do dolnośląskiego oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

10-latek wszedł w muł. Utknął

Jak przekazano dolnośląskiemu WOPR, w wysychającym stawie dziecko wpadło po kolana w muł i nie mogło się samodzielnie wydostać. „Na miejsce pojechał zespół dyżurujących ratowników” – czytamy w komunikacie.

Kiedy ratownicy dotarli na miejsce, na szczęście okazało się, że zdarzenie miało miejsce blisko brzeg. „Chłopiec został wyciągnięty przez służby, które pierwsze zjawiły się na miejscu” – przekazało dolnośląskie WOPR.

„Wyziębionego 10-latka, po zbadaniu na miejscu przez ZRM, przetransportowano następnie do szpitala na obserwację. To była szybka i sprawna akcja” – napisano. Działania zakończono o godzinie 17:56.

Helikopter LPR zawrócony w drodze

W całej akcji udział wzięli ratownicy WOPR 255 oraz 238, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy oraz z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeszowie, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy, a także zespół ratownictwa medycznego. W drodze na miejsce zdarzenia był również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ten jednak odwołany został w trakcie lotu.

Ratownicy z dolnośląskiego WOPR opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcia z akcji. Widać na nich dokładnie, jak wygląda muł, w którym ugrzązł 10-latek. Ten, choć w niektórych miejscach może wydawać się stałym, wcale taki nie jest. Warto więc zachować szczególną czujność, kiedy przechodzi się w podobnych miejscach.

Jeśli jednak dojdzie do sytuacji, w której pojawi się niebezpieczeństwo, nie należy się wahać. Wówczas warto natychmiast wybrać numer alarmowy 112, bądź numer bezpośredni do WOPR 984.

