Awantura z działaczem Konfederacji na spotkaniu Hołowni. „Nie jest panu wstyd?”

Szymon Hołownia w ramach kampanii wyborczej pojawił się w Płocku. Najpierw głos zabrała jego żona, a potem sam polityk. Następnie doszły pytania z sali. Jako pierwszy głos zabrał sekretarz partii Nowa Nadzieja (partii Sławomira Mentzena). Wiktor Adamczyk nawiązał do pomysłu swojego lidera ws. CPK i tego, aby nie wysyłać polskich żołnierzy do Ukrainy. Dodał, że jego zdaniem Hołownia „mówi dyrdymały i nie powinien być marszałkiem Sejmu”.

Płock. Szymon Hołownia z apelem do człowieka Sławomira Mentzena. Poszło o Władimira Putina

Lider Polski 2050 ocenił, że kwestia wysłania polskich żołnierzy do Ukrainy jest nierealnym problemem jak misja na Jowisza. Zdaniem Hołowni Mentzen chce „grać na strachu, szukaniu podziałów i szczuciu ludzi”. – Nie jest panu wstyd za człowieka, który skonfrontowany z pytaniem, czy jest w stanie powiedzieć, że nienawidzi Putina i jego wartości głupkowato się uśmiecha? Milczy i nie odpowiada – podkreślił kandydat na prezydenta.

Młody działacz Konfederacji wspomniał o słowach Hołowni, że ten wgniecie Władimira Putina w ziemię. Lider Polski 2050 zarzucił Mentzenowi, że nie chce wziąć udziały w debacie i jest „tchórzem”. Hołownia podkreślił, że „nie ma w polskim rządzie nikogo, kto powiedziałby: wysyłamy polskich żołnierzy na Ukrainę”. – Ja rozumiem, że dla was najprościej jest tworzyć wirtualny świat, wymyśleć sobie i napompować balony z twarzą wroga, a później bohatersko z nimi walczyć – mówił.

Lider Polski 2050 „rozbraja kłamstwa Konfederacji”

Kandydat na prezydenta ocenił, że to „pierwsze kłamstwo Mentzena i Konfederacji, które trzeba rozbroić”. Dodał, że polscy żołnierze nie będą wysłani do Ukrainy, bo nie ma tam żadnego rozejmu, który mogliby zabezpieczać. Hołownia tłumaczył, że nawet w NATO nie ma zgody w tej sprawie. Lider Polski 2050 zarzucił też Mentzenowi, że ten chce rozmawiać z Putinem. – Ja mówię: z Putinem trzeba walczyć, bo to zło – podsumował Hołownia.

– Ogonek podkulony i appeasement (polityka ustępstw – red.) tak jak Merkel, tak jak wcześniej inni. Ojej, boimy się Putina, on jest taki straszny. My nie mamy atakować Putina. Niech mnie pan rozumie. My mamy doprowadzić do sytuacji, w której połamie sobie zęby tak, żeby nigdy nie ośmielił się przyjść po Polskę i to właśnie dzisiaj robimy, wspierając Ukrainę. To jest nasza myśl – kontynuował kandydat na prezydenta. Hołownia zakończył, że Wołodymyr Zełenski prosi o odblokowanie rosyjskich aktywów.

