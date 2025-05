Dramatyczne chwile w środku lasu. Maleństwu groziła śmierć

Do Nadleśnictwa Lipka zadzwoniła osoba, która zauważyła małą sowę na ziemi. Zwierzę nie wyglądało na ranne, co było kluczową informacją. Leśnicy niezwłocznie przyjechali na miejsce. Po krótkiej rozmowie ze świadkiem ustalono, że ptak najprawdopodobniej sam opuścił gniazdo z ciekawości i po prostu nie dał rady do niego wrócić.

Na szczęście interwencja zakończyła się pomyślnie – sówka została bezpiecznie umieszczona na gałęzi pobliskiego drzewa, gdzie mogła zostać ponownie odnaleziona przez rodzica.

– To jest czas kiedy młode sowy są bardzo ciekawskie i zaczynają opuszczać gniazdo żeby zbadać okolicę. Zdarza się, że wtedy spadną na ziemię. Obserwując przez dłuższą chwilę otoczenie na pewno zauważycie, że rodzic przyzywa pisklę, które powoli będzie się kierować w jego stronę – wyjaśniają na Facebooku pracownicy nadleśnictwa. Dodają, że jeśli nie ma widocznych zranień, należy wziąć gałąź i za jej pomocą przetransportować pisklę na wyższą gałąź pobliskiego drzewa. – Wtedy rodzic będzie mógł bezpiecznie do niego dotrzeć – uzupełniają.

facebook

Jak się zachować, gdy znajdziemy młode dzikie zwierzę?

Wiosna to pora roku, kiedy w lasach i na łąkach często można natknąć się na młode ptaki lub ssaki. Co wtedy robić, a czego absolutnie unikać? Oto najważniejsze zasady przypomniane przez leśników.

Nie dotykaj młodych zwierząt gołymi rękami – nasz zapach może spowodować, że matka je porzuci. Oddal się i z dystansu obserwuj – często rodzice są w pobliżu, ale są ukryci przed wzrokiem ludzi i drapieżników. Zabezpiecz teren – odsuń swojego psa lub kota, aby nie zrobił krzywdy zwierzęciu. Najlepiej wziąć pupila na smycz lub zabrać go do domu.

Czasami najważniejsze, co możemy zrobić, to nie robić nic – poza zapewnieniem młodemu zwierzęciu spokoju i bezpieczeństwa.

Czytaj też:

Leśnicy opublikowali poruszające nagranie. „Uwaga, drastyczny film przyrodniczy”Czytaj też:

Jeden ptak, a tyle szczęścia. To pierwszy taki lęg w tej polskiej puszczy