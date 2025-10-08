Kolejne problemy po pożarze w Ząbkach. Burmistrzyni: „Robimy, co możemy. Liczę na rząd”

Gdy na początku lipca w jednym z bloków w Ząbkach wybuchł gigantyczny pożar, do akcji wkroczyło kilkuset strażaków, ratowników, policjantów, lokalne władze i rząd. Premier uruchomił środki, które pozwoliły na wypłatę ośmiu tysięcy złotych doraźnej pomocy dla pogorzelców, działania służb nadzorował na miejscu szef MSWiA, minister finansów zapowiadał dalsze rządowe wsparcie. Pogorzelcy zamieszkali w opłaconych przez miasto hotelach, a do części mieszkań mogli wejść dopiero w połowie września. Aby zabrać to, co zostało na niższych kondygnacjach. Na wyższe wstęp był zakazany.

Wielu mieszkańców straciło dobytek życia, po ponad trzech miesiącach sprawa ucichła, ale liczba problemów nie zmalała.

Do dzisiaj lokatorzy 211 zniszczonych mieszkań nie wiedzą, kiedy rozpoczną remonty i wrócą na stałe do domów. Alarmują, że za spalone mieszkania spłacają kredyty, a ubezpieczyciele przeciągają procedury i proponują groszowe odszkodowania. I że zaraz nie będą mieli czego remontować, bo to, co się ostało, zniszczy nadchodząca zima.