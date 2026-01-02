Uznańscy-Wiśniewscy mają powód do świętowania. Podzielili się radosną nowiną

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska i Sławosz Uznański-Wiśniewski podzielili się z internautami wyjątkową nowiną. Jak wynika z postu opublikowanego w mediach społecznościowych, żona polskiego astronauty jest w ciąży, a narodziny ich pierwszego dziecka planowane są na wiosnę.

„Wiosną 2026 r. powiększy nam się rodzina” – czytamy na profilu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Do posta dołączono kilka zdjęć – na jednym z nich uradowani małżonkowie pokazują zdjęcie z USG.

Nowina spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i natychmiastowym odzewem internautów. Sekcję komentarzy zalała fala ciepłych słów i gratulacji.

Gratulacje od fanów. W sekcji komentarzy znane nazwiska

Pod wpisem – zarówno na Instagramie jak i na Facebooku pojawiły się setki komentarzy. Publikowali je obserwatorzy pary, ale także osoby znane z show-biznesu. Gratulacje przekazała między innymi Zofia Zborowska. Wspierający komentarz pozostawiła także Kajra, żona piosenkarza Sławomira. „Dużo zdrówka i niech to będzie wasz najpiękniejszy wspólny lot w kosmos” – napisała.

Internauci z humorem i sympatią zaczęli określać przyszłego potomka mianem „cosmobaby” oraz „astrobaby”, nawiązując tym samym do zawodu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.

Uznańscy-Wiśniewscy spodziewają się dziecka. Ich miłość sięga aż do gwiazd

Historia posłanki i astronauty mogłaby posłużyć za gotowy scenariusz filmowy. Pierwszy raz spotkali się w Łodzi, tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Sławosz Uznański zwrócił uwagę na Aleksandrę Wiśniewską, gdy prowadziła kampanię wyborczą i zachęcała przechodniów do udziału w głosowaniu.

Jak wspominał później w programie „Halo, tu Polsat”, to właśnie jej uśmiech sprawił, że od razu poczuł, iż ma do czynienia z kimś wyjątkowym. Choć początkowo ich drogi się rozeszły, kilka tygodni później ponownie spotkali się na ulicy Piotrkowskiej. To właśnie tam doszło do ich pierwszej randki.

Sama Aleksandra Wiśniewska przyznawała, że od początku była pod wrażeniem pasji i determinacji Sławosza, jak się okazało – jej przyszłego męża.

Zaręczyny w USA i ślub w Łodzi

Relacja szybko nabrała tempa. Latem 2024 roku Sławosz Uznański oświadczył się Aleksandrze Wiśniewskiej w Teksasie. Przebywał tam w związku z przygotowaniami do misji kosmicznej. O zaręczynach para poinformowała opinię publiczną dopiero po ślubie.

Ceremonia odbyła się 2 stycznia 2025 roku w Łodzi. Ślubu udzieliła im prezydent miasta Hanna Zdanowska.

