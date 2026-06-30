W Polsce powstaje olbrzymi pomnik Maryi. Będzie największy w Europie

W miejscowości Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim powstaje największy w Europie pomnik Maryi. Prace są coraz bliższe ukończenia. W poniedziałek 29 czerwca rozpoczęto etap zdejmowania rusztowań. Figura wysoka na kilkadziesiąt metrów poświęcona będzie Matce Bożej Miłosiernej.

Pomnik Maryi w Konotopiu bliski ukończenia

Cały pomnik ma mierzyć 55,6 metra wysokości. Figura Maryi liczyć będzie ponad 40 metrów, a stanie na 15-metrowym postumencie w kształcie korony. Podest posłuży za taras widokowy dla odwiedzających sanktuarium. Inicjatorami budowy są przedsiębiorcy Grażyna i Roman Karkosikowie, którzy od lat figurują w rankingach najbogatszych Polaków. jak mówili, figura to nie tylko „wotum wdzięczności”, ale też nowa turystyczna atrakcja w okolicy.

– Mieszkańcy wsi i całej gminy przyjmują to bardzo pozytywnie. Państwo Karkosikowie już wcześniej wybudowali nowy budynek sanktuarium w Konotopiu w 2012 roku – podkreślał w maju w rozmowie z Polską Agencją Prasową sołtys wsi Konotopie Mieczysław Grębicki. – Rok temu, gdy ruszyła budowa pomnika, było to dla nas ogromne zaskoczenie – podkreślał.

Kiedy odsłonięcie pomnika Maryi pod Toruniem?

O demontażu rusztowania poinformowała w poniedziałek TVP3 Bydgoszcz. W najbliższych dniach pomnik ma zostać odsłonięty do poziomu rąk. Wiadomo też, kiedy odbędzie się uroczystość poświęcenia figury Matki Bożej Miłosiernej. Parafia Św. Wojciecha B.M. w Kikole planuje, że nastąpi to w południe 15 sierpnia. Przypomnijmy, że tego samego dnia w Kościele katolickim przypada Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Pomnik Maryi w Konotopiu będzie wyższy niż pomnik Jezusa Chrystusa w Świebodzinie, który ma 52,5 metra wysokości. Przebije też słynny pomnik Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro, liczący 38,5 metra. Choć będzie najwyższy w Europie, to zabraknie mu do rekordzisty ze świata. Wieża Pokoju na Filipinach mierzy ponad 98 metrów i uznawana jest za najwyższy pomnik Maryi.

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