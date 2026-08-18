Olbrzymie dofinansowanie dla instytutu Romanowskiego. Oto szczegóły dziennikarskiego śledztwa

Polsko-Węgierski Instytut Wolności, na czele którego w 2025 roku stanął Marcin Romanowski (gdy premierem był Viktor Orbán), otrzymał 350 milionów forintów węgierskich, czyli – w przeliczeniu na polskie złote – blisko 4,2 miliona PLN. Podmiot działa w ramach Centrum Praw Podstawowych – organizacji kontrolowanej niegdyś przez Fidesz (Węgierski Związek Obywatelski, którego liderem jest Orbán). Od ponad roku były minister sprawiedliwości został szefem instytutu, który – jak podał portal Onet – skupiał się na krytykowaniu rządu Koalicji 15 Października, wystawianiu negatywnych ocen działaniom Donalda Tuska (władzy zarzucano m.in. łamanie konstytucji).

Z ustaleń Átlátszó wynika, że w ubiegłym roku instytut pozyskał z publicznych środków setki miliony HUF. Wniosek o dofinansowanie przesłano do powiązanej z Fideszem Fundacji Lajosa Batthyány'ego (pierwszy premier Węgier). Możliwe, że spora część pieniędzy trafić mogła w ramach wynagrodzeń na konta tzw. polsko-węgierskiej grupy roboczej (142 mln HUF – ok. 1,7 mln PLN).

Marcin Romanowski dostał 200 tys. PLN

Nie wiadomo, czym dokładnie zajmowali się pracownicy instytutu (w tym wiceszef MS). Dziennikarze zagranicznej gazety przeanalizowali dokumenty, by odpowiedzieć na to pytanie, jednak dowiedzieli się jedynie, że blisko 270 mln forintów (niemal 3,2 mln złotych) poszło na „bieżącą działalność” czy „organizację wydarzeń i reklamę”. Chodzi m.in. o publikacje (książki), a także zagraniczne wyjazdy i imprezy (kolejno 20 i 25 milionów HUF – 235 i 300 tysięcy PLN).

Redakcja Átlátszó zajrzał również do oświadczenia majątkowego Romanowskiego za rok 2025, z którego wynika, iż Centrum Praw Podstawowych wypłaciło mu 17,5 mln forintów (ponad 207 tys. złotych).