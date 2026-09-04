Miał 2,5 promila i stracił mandat. Stanowisko uratowała zmiana statutu

W kwietniu 2023 r. policjanci zatrzymali Opla, którego kierowca miał problemy z utrzymaniem prostego toru jazdy. Za kierownicą siedział starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz z PSL. Badanie wykazało 2,5 promila alkoholu. W marcu 2025 r. zapadł prawomocny wyrok. Tydzień później komisarz wyborczy wygasił mandat Ziemkiewicza, ponieważ skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego nie może być radnym. Polityk zachował jednak funkcję starosty i nadal kieruje urzędem.

Zmienili statut przed wyrokiem. Tak starosta zachował fotel

Stało się to możliwe dzięki zmianie statutu powiatu, przyjętej przez radnych we wrześniu 2024 r., jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku. Starosta pozostał kierownikiem urzędu, ale przestał być jego pracownikiem i nie pobiera z tego tytułu pensji. Wojewoda mazowiecki zbadał uchwałę i nie stwierdził jej sprzeczności z prawem. Powstała nietypowa sytuacja – Ziemkiewicz nie może zasiadać w radzie ani głosować nad budżetem, ale może kierować urzędem i wykonywać przyjęty przez radnych budżet.

Samorządowiec przekonuje, że rozwiązanie jest zgodne z przepisami, a urząd funkcjonuje bez pogorszenia jakości pracy. Przypomina też, że po zdarzeniu zdobył w wyborach 2319 głosów, najwięcej spośród kandydatów do rady powiatu.

Radni PiS dwa razy próbowali odwołać Ziemkiewicza: w maju 2023 r. oraz we wrześniu 2024 r. Oba wnioski przepadły. Większość w 23-osobowej radzie ma koalicja PSL, Polski 2050 i KO, dysponująca 12 mandatami.

Blokada alkoholowa w służbowej Toyocie starosty PSL

Za jazdę po pijanemu Ziemkiewicz otrzymał czteroletni zakaz prowadzenia pojazdów. Po odbyciu połowy kary sąd zgodził się, by mógł prowadzić samochód wyposażony w blokadę alkoholową. Urządzenie zamontowano w służbowej Toyocie Camry należącej do powiatu. Przed uruchomieniem silnika starosta musi poddać się badaniu alkomatem. Jeśli wynik jest prawidłowy, blokada pozwala uruchomić auto. Ziemkiewicz zapewnia, że instalację wartą kilka tysięcy złotych opłacił prywatnie. Ograniczenie ma obowiązywać do kwietnia przyszłego roku.

Polityk nazywa jazdę po alkoholu i zatrzymanie przez policję nazywa „czarną plamą” w życiorysie i deklaruje, że chce być w przyszłości oceniany również przez pryzmat swojej pracy dla mieszkańców.

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