Sąd zdecydował ws. listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Prokuratura podejmie kroki

„Prokurator ocenia dzisiejsze postanowienie Sądu o wydaniu podejrzanemu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego jako niezasadne” – przekazała w komunikacie prasowym PK.

W związku z tym pojawiła się zapowiedź o złożeniu zażalenia na decyzję wymiaru sprawiedliwości.

Jest decyzja o wydaniu listu żelaznego byłemu wiceszefowi MS. Prokuratura: Najpierw musi się uprawomocnić

Wymiar sprawiedliwości uchylił byłemu wiceministrowi środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. To oznacza, że Romanowski „nie będzie mógł być zatrzymany i tymczasowo aresztowany na terytorium Polski” – zaznaczył na platformie X mec. Bartosz Lewandowski, który jest pełnomocnikiem polityka Prawa i Sprawiedliwości.

PK nie zgadza się jednak z decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie. „Sąd może wydać list żelazny, jeżeli podejrzany przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy. Podejrzany Marcin Romanowski złożył takie oświadczenie, wskazując, że przebywa na terytorium Naddniestrza” – wskazano w środę (30 września) we wpisie na X.

Prokurator o postawie procesowej podejrzanego. „Ukrywanie się, ucieczka z kraju”

Śledczy „wnosił o nieuwzględnienie wniosku o wydanie listu żelaznego” – przypomniała PK. „Wskazywał na brak procesowego potwierdzenia, że Marcin Romanowski rzeczywiście przebywa w Tyraspolu, oraz na jego dotychczasową postawę procesową, w tym ukrywanie się przed organami ścigania i ucieczkę z kraju w celu uniknięcia zatrzymania. W ocenie prokuratora okoliczności te nie dają rękojmi przestrzegania przez podejrzanego warunków listu żelaznego” – podkreślono.

Sąd jednak nie podzielił stanowiska prokuratora. „Wydając list żelazny sąd obligatoryjnie uchyla tymczasowe aresztowanie. Postanowienie o uchyleniu aresztu staje się jednak wykonalne dopiero z dniem uprawomocnienia się postanowienia o wydaniu listu żelaznego” – zastrzegła PK.