Pięć dni wolnego bez urlopu. Jest decyzja Donalda Tuska

W tym roku święta Bożego Narodzenia wypadają tak, że część pracowników może zyskać kilka dni odpoczynku z rzędu bez brania urlopu. Wszystko dzięki układowi kalendarza i dodatkowym dniom wolnym, które niektóre osoby będą mogły odebrać. Jest jednak jeden haczyk: nie każdy dostanie wolne w tym samym terminie.

Boże Narodzenie 2026. Kto zyska pięć dni wolnego bez urlopu?

Wigilia przypada w czwartek 24 grudnia, pierwszy dzień świąt w piątek, a drugi — w sobotę. Osoby, które normalnie nie pracują w weekendy, mają więc wolne od czwartku do niedzieli. Niektórzy będą mogli przedłużyć ten odpoczynek aż do poniedziałku.

Donald Tusk wyznaczył poniedziałek 28 grudnia dniem wolnym dla członków korpusu służby cywilnej. Tak wynika z zarządzenia nr 2 Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2026 r. Dla tej grupy oznacza to pięć dni wolnego z rzędu: od Wigilii do poniedziałku po świętach.

Dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę przysługuje również pracownikom na umowie o pracę, dla których sobota jest dniem wolnym w ramach pięciodniowego tygodnia pracy. W prywatnych firmach termin ustala jednak pracodawca. Może wybrać 28 grudnia, ale równie dobrze wskazać inny dzień, na przykład 23 grudnia.

Zasady nie działają tak samo w przypadku każdej formy zatrudnienia. Osoby pracujące na zleceniu, umowie o dzieło czy w modelu B2B nie mają automatycznie prawa do dodatkowego dnia wolnego. Wiele zależy od ustaleń dotyczących konkretnej współpracy.

Znaczenie ma też grafik. Jeśli ktoś pracuje w soboty zgodnie z harmonogramem, sam fakt, że drugi dzień świąt wypada w sobotę, nie oznacza automatycznie dodatkowego wolnego. Trzeba uwzględnić obowiązujący rozkład czasu pracy.

Dwa długie weekendy dla pracowników w grudniu?

W niektórych firmach dodatkowy dzień wolny może zostać wyznaczony na czwartek 31 grudnia. To oznaczałoby kolejną okazję do dłuższego odpoczynku: najpierw od 24 do 27 grudnia, a później od 31 grudnia do 3 stycznia 2027 r. Nie ma jednak gwarancji, że pracodawca wybierze właśnie taki termin.

Warto pamiętać, że Wigilia jest ustawowo wolna od pracy od 2025 r. Nie każde święto daje jednak możliwość odebrania dodatkowego dnia. W 2026 r. Wszystkich Świętych wypada w niedzielę, więc pracownicy mający wolne weekendy nie dostaną za nie innego dnia wolnego. Z kolei 11 listopada przypada w środę, dlatego długiego weekendu z tego nie będzie.

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