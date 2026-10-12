Głośne zatrzymanie byłego żołnierza. WOT ujawniło zaskakujące szczegóły

Były plutonowy „w swoich materiałach zapowiadał ujawnienie nieprawidłowości, do których – jego zdaniem – miało dochodzić w jednostce” – podało Radio Poznań. Z ustaleń rozgłośni wynika, że czynnościom prowadzonym ws. przewodniczy Żandarmeria Wojskowa.

Mateusz Ritter został zatrzymany w trakcie live'a (transmisji na żywo), którego prowadził właśnie na platformie TikTok. W pewnym momencie przedstawiciele służb nakazali mu, by wpuścił ich do mieszkania, w którym się znajdował, jednak ten odmówił – twierdząc, że mają pozwolenia. Kilkanaście minut później wyważyli oni drzwi i zakuli w kajdanki byłego żołnierza WOT.

Oświadczenie Wojsk Obrony Terytorialnej. Zatrzymany „od dwóch miesięcy nie jest żołnierzem”

Po głośnym zatrzymaniu głos ws. zabrały Wojska Obrony Terytorialnej. Rzecznik prasowy – mjr Rafał Rylich – wskazał, że młody mężczyzna, tiktoker, pomimo faktu, że „publicznie przedstawiał się jako «plutonowy Mateusz Ritter, kompania saperów, 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej»” w rzeczywistości „od dwóch miesięcy nie jest żołnierzem Wojska Polskiego”.

„Pan Mateusz Ritter został zwolniony ze służby z dniem 14 sierpnia 2026 r. w związku z zachowaniami zakwalifikowanymi jako naruszenie dyscypliny wojskowej w rozumieniu [zapisów – red.] (...) Ustawy (...) o obronie Ojczyzny” – wskazał przedstawiciel WOT.

Jak wyjaśnił, „podstawą rozstrzygnięcia był całokształt jego udokumentowanej działalności medialnej polegającej na: nielegalnym nagrywaniu oraz rozpowszechnianiu materiałów terenu jednostki wojskowej oraz wizerunku żołnierzy bez ich zgody oraz wiedzy, sposobie wykorzystywania statusu żołnierza, umundurowania, oznaczeń wojskowych oraz nazwy jednostki do prowadzenia indywidualnej działalności medialnej, a także wulgarnej formie i treści publikowanych materiałów nielicujących z godnością i postawą żołnierza Wojska Polskiego”.

„Wobec byłego żołnierza toczy się postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Poznań-Grunwald w Poznaniu 13 Dział ds. Wojskowych” – przekazał mjr Rylich w oświadczeniu z dnia 12 października (poniedziałek).

Czytaj też:

Wojsko wysyła dokumenty do Polaków. Nie każdy wie, co oznacza taka karta Czytaj też:

Wojsko wydało 150 mln zł na systemy antydronowe. Szybko pojawił się poważny problem