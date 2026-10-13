Niemal codziennie dostają alerty RCB. Mają dość komunikatów

Pracownia Opinia24 sprawdziła na zlecenie RMF FM jak Polacy oceniają częstotliwość otrzymywania alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W sumie 23 proc. uczestników sondażu stwierdziło, że komunikaty są wysyłane za często. Przeciwnego zdania było łącznie 11 proc. ankietowanych. Dokładnie połowa respondentów uznała, że alerty są rozsyłane z odpowiednim natężeniem. 16 proc. badanych wybrało opcję „trudno powiedzieć”.

Na częstotliwość dostawania komunikatów narzeka 41 proc. osób w wieku od 25 do 29 lat, a także 47 proc. wyborców Konfederacji. Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania najbardziej krytyczni są mieszkańcy wsi – 27 proc. Krytyczne nastawienie ma również 74 proc. osób mieszkających w województwie lubelskim oraz 72 proc. uczestników sondażu z Podkarpacia. Po drugiej stronie barykady są ankietowani z woj. lubuskiego. Zdaniem 66 proc. z nich system powinien działać częściej.

Alerty RCB. Polacy ocenili w sondażu częstotliwość i przydatność komunikatów

Alerty RCB za przydatne uważa z kolei w sumie 48 proc. Polaków. Nie zgadza się z nimi łącznie 15 proc. respondentów. 29 proc. badanych uznało, że komunikaty nie są „ani dobre, ani złe”. Osiem proc. osób nie potrafiło jednoznacznie zabrać głosu w tej kwestii. Zalety alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa najczęściej doceniają uczestnicy sondażu w wieku 18 – 24 lat (61 proc.) oraz osoby głosujące na Koalicję Obywatelską (71 proc.).

Negatywnie ich przydatność oceniło z kolei 45 proc. mieszkańców Lubelszczyzny oraz 32 proc. ankietowanych z woj. podkarpackiego. Badanie przeprowadzono od 5 do 7 października na reprezentatywnej próbie 1 001 pełnoletnich mieszkańców Polski za pomocą wywiadów telefonicznych (CATI) i internetowych (CAWI).

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