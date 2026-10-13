Jaka będzie zima 2026/2027? Synoptycy ujawniają prognozy. Jest zaskoczenie

Według najnowszych prognoz ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostatnie tygodnie jesieni oraz pierwsze dni zimy mogą być cieplejsze, niż można się spodziewać.

Zima 2025/2026 w Polsce. Zapowiedzi synoptyków na listopad i grudzień

Jak przekazali synoptycy, w listopadzie „na zachodzie i południu Polski, od Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę, Ziemię Łódzką i Kielecczyznę po Podkarpacie, średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Na pozostałym obszarze średnia temperatura powinna zawierać się w zakresie normy” .

Z kolei w grudniu „na terenie całego kraju zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza, jak i miesięczna suma opadu atmosferycznego najprawdopodobniej będzie się zawierać w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020”.

Natomiast według modelu CFS E3 anomalia może wynieść 1 st. C w listopadzie i 1,5 st. C w grudniu.

W grudniu możliwe są też krótkotrwałe ochłodzenia czy liczne nocne przymrozki. Agnieszka Prasek, synoptyczka IMGW przekazała, że ewentualny „ciepły grudzień nie oznacza grudnia bez śniegu i mrozu, bo prognoza sezonowa opisuje średnią z całego miesiąca” .

– A zatem wystarczy przewaga łagodnych okresów, aby miesiąc zakończył się powyżej normy – nawet jeżeli pomiędzy nimi wystąpi kilkudniowy epizod z całodobowym mrozem czy intensywnymi opadami śniegu – podkreśliła Prasek.

Zima 2025/2026. Prognozy na styczeń i luty

Pogoda ma się jednak zmienić w styczniu. Średnia temperatura ma się wówczas mieścić w granicach normy wieloletniej. Wtedy też pojawi się więcej opadów – szczególnie na północy oraz południu kraju. Pierwszy miesiąc nowego roku może zatem przynieść znacznie więcej typowo zimowej pogody.

Ujawniono również, że „w lutym w całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991–2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej” .

Kiedy pojawi się pierwszy śnieg?

Agnieszka Prasek podkreśliła, że dotychczasowe informacje dotyczące zbliżającej się zimy mogą się jeszcze zmienić. Obecnie trudno jest też ustalić, kiedy mogą się pojawić pierwsze opady śniegu.

– Na początku października jest za wcześnie, żeby przewidywać konkretną datę, natomiast pierwszy epizod śniegu jest możliwy nawet przed rozpoczęciem meteorologicznej zimy – przypomniała Prasek.

Pamiętajmy, że w wyższych partiach gór opady śniegu pojawiły się już kilka tygodni temu.

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