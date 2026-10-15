Polacy ocenili reakcję rządu po atakach w szkołach. Sondaż nie zostawia złudzeń

Przypomnijmy, w ostatnich dochodziło do wielu niebezpiecznych incydentów w polskich szkołach. W odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia zdecydowano m.in. o kontrolowaniu placówek oświatowych przez funkcjonariuszy policji, sprawdzano też niepokojące publikacje w sieci i zatrzymano też 187 osób.

– Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować działania (policji w szkołach – red.). Nie na zawsze, ale tak długo, jak będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem, aby były miejscami w pełni bezpiecznymi – mówił 12 października Donald Tusk.

Z kolei 15 października policja potwierdziła w specjalnym komunikacie, że „na terenie całej Polski nadal trwają działania policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych” . „Do godziny 06:00 odnotowano 482 zdarzenia, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Policjanci w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie” – dodano.

Ataki w szkołach. Polacy zmienili zdanie o rządzie Donalda Tuska?

Pracownia SW Research przeprowadziła sondaż dla „Wprost”, w którym zapytano respondentów, jak ostatnie działania rządu po atakach w szkołach wpłynęły na ich ocenę obecnej władzy.

„Badanie zostało zrealizowane w dniach 13–14 października 2026 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 802 wywiady z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia. Wyniki zostały zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku”.