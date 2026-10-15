Polacy ocenili reakcję rządu po atakach w szkołach. Sondaż nie zostawia złudzeń

Przypomnijmy, w ostatnich dochodziło do wielu niebezpiecznych incydentów w polskich szkołach. W odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia zdecydowano m.in. o kontrolowaniu placówek oświatowych przez funkcjonariuszy policji, sprawdzano też niepokojące publikacje w sieci i zatrzymano też 187 osób.
– Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować działania (policji w szkołach – red.). Nie na zawsze, ale tak długo, jak będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem, aby były miejscami w pełni bezpiecznymi – mówił 12 października Donald Tusk.
Z kolei 15 października policja potwierdziła w specjalnym komunikacie, że „na terenie całej Polski nadal trwają działania policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych”. „Do godziny 06:00 odnotowano 482 zdarzenia, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Policjanci w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie” – dodano.
Ataki w szkołach. Polacy zmienili zdanie o rządzie Donalda Tuska?
Pracownia SW Research przeprowadziła sondaż dla „Wprost”, w którym zapytano respondentów, jak ostatnie działania rządu po atakach w szkołach wpłynęły na ich ocenę obecnej władzy.
„Badanie zostało zrealizowane w dniach 13–14 października 2026 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 802 wywiady z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia. Wyniki zostały zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku”.
Najwięcej, bo 34,3 proc. osób uznało, że podjęte przez rządzących działania nie wpłynęły na ich ocenę. 26,9 proc. badanych stwierdziło, że ocenia ją gorzej niż wcześniej. Nieco mniej, bo 25,9 proc. uczestników badania stwierdziło, że teraz ocenia obecną władzę lepiej niż wcześniej. 13,0 proc. osób wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.