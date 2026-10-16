Kwaśniewski rzucił wyzwanie Nawrockiemu. Prezydent nie pozostał dłużny

Aleksander Kwaśniewski mówił niedawno w Polsat News, że „rolą głowy państwa jest przede wszystkim prowadzenie dialogu i poszukiwanie porozumienia”. Zwrócił przy tym uwagę na brak przykładów działań Karola Nawrockiego skierowanych do osób o innych poglądach.

– Proszę podać mi jeden przykład, błagam, jeden przykład, co w ciągu roku prezydent Karol Nawrocki uczynił jako gest wobec środowisk, które nie są z nim związane? – dopytywał były prezydent w programie „Dobry wieczór Polsko”.

Nawrocki odpowiedział Kwaśniewskiemu

Karol Nawrocki postanowił odpowiedzieć na niewygodne pytanie od Aleksandra Kwaśniewskiego. – Dialog jest domeną dwóch stron, czy dwóch osób. Nie da się prowadzić dialogu w pojedynkę – stwierdził.

Na antenie Polsat News prezydent przekonywał, że „w niektórych sprawach próbuje wyjść poza podziały polityczne”. – Przekraczam linie partyjne, ustanowione fortece i stanowiska w odniesieniu do sporów wokół Trybunału Konstytucyjnego, mówiąc, że tak dalej nie można, niezależnie od tego, jak interpretowana jest sytuacja z lat 2015 – 2026. To jest wypowiedź wychodząca poza plemienną pragmatykę polityczną, czy pragmatykę partyjną – przekonywała głowa państwa.

Nawrocki o budowaniu pozycji Polski w NATO

Karol Nawrocki wymienił również bezpieczeństwo Polski oraz budowanie jej pozycji w NATO. – Kwestie bezpieczeństwa jednoczą wszystkich Polaków, bo odpowiadam jako zwierzchnik Sił Zbrojnych za bezpieczeństwo Polaków. Jestem przekonany, że budowaniem pozycji Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim, czy zadbanie o relacje z naszym najważniejszym strategicznym partnerem jakim są Stany Zjednoczone, jednoczą Polaków w poczuciu budowania bezpieczeństwa przez polskiego prezydenta – stwierdził.

Kolejnym argumentem prezydenta było zaproszenie Polski na forum G20. – Stało się to za sprawą wysiłku polskich przedsiębiorców, polskich pracowników, ale jednak też za sprawą mojej rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem i tego osobistego zaproszenia. To jest chyba rzecz, która jednoczy Polaków wokół naszego wspólnego sukcesu gospodarczego na przestrzeni 35 lat – podkreślił.

Karol Nawrocki zaznaczył, że „ma świadomość, że głos na niego oddało 400 tys. osób o wrażliwości socjalnej, socjalistycznej, lewicowej, tych z którymi łączę się np. w trosce o kwestie społeczne czy komunale”. – Myślę, że jak pan prezydent Aleksander Kwaśniewski znalazłby nieco więcej czasu na przeanalizowanie mojej prezydentury, to znalazłby kilkanaście kwestii, które jednoczą Polaków, a są wynikiem mojej pracy – zakończył polityk.

Czytaj też:

Nawrocki nie zostawił suchej nitki na Giertychu. „Internetowy troll” Czytaj też:

Po tym ruchu Morawieckiego zawrzało. „PiS przypomina jeźdźca bez głowy”