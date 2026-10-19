Kołodziejczak zaszkodzi rządowi Tuska? Politolożka wskazuje możliwy scenariusz

Przypomnijmy, w ostatnich dniach w mediach pojawiły się doniesienia byłych współpracowników Michała Kołodziejczaka. Informowano, że były wiceminister rolnictwa miał się dopuszczać aktów przemocy wobec swoich podwładnych.

Afera wokół Kołodziejczaka. Co powinna zrobić KO?

Do obecnej sytuacji politycznej Michała Kołodziejczaka odniosła się w rozmowie z Wprost dr Anna Szwed-Walczak z Katedry Komunikacji Politycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

– W tym momencie dla KO wizerunkowo byłoby lepiej, gdyby Michał Kołodziejczak odszedł z jej struktur albo gdyby został usunięty dyscyplinarnie – oceniła politolożka.