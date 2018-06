Ewa Bem kończy karierę. „Proszę okazać zrozumienie”

We wrześniu ubiegłego roku zmarła córka artystki, Pamela Bem-Niedziałek. Dziennikarka TVN24 Bis zmarła po ciężkiej chorobie, w wieku 39 lat. Osierociła dwójkę dzieci. Po tym wydarzeniu Ewa Bem odwołała wszystkie koncerty.

Nie będzie powrotu na scenę

Jak informuje „Fakt”, miesiąc temu menedżer artystki zapowiedział, że Bem szykuje się do powrotu na scenę. Dziennik zapytał piosenkarkę o to, czy rzeczywiście chce powrócić do koncertowania. Bem odpowiedziała, że „nie ma w planach powrotu na scenę, na której i tak jest duży tłok” . – Proszę okazać zrozumienie – dodała.

Ewa Bem urodziła się 23 lutego 1951 roku w Warszawie. Karierę artystyczną rozpoczęła grając w młodzieżowym, bluesowym zespole w klubie Stodoła. W 1970 roku zaczęła śpiewać jako wokalistka w kwartecie Zbigniewa Seiferta. Współpracowała nie tylko z czołowymi polskimi muzykami jazzowymi oraz znanymi orkiestrami, ale także z gitarzystą Janem Borysewiczem oraz śpiewaczką operową Małgorzatą Walewską. Nazywana jest „pierwszą damą polskiego jazzu”.

