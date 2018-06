Aktor przyznał, że był molestowany. 50 Cent wyśmiewa go na Instagramie

– Byłem na imprezie z moją żoną, kiedy podszedł do mnie znany w Hollywood agent i chwycił mnie za krocze. Wszystko trwało tylko kilka minut. Kiedy trzymał mnie za genitalia, to wiedziałem, że chce mi przez to powiedzieć, że ma władzę – mówił aktor. Nie zdradził on tożsamości swojego oprawcy, jednak już wcześniej ujawniono, że za nadużycie odpowiedzialny jest Adam Venit.

Jak opowiadał Crews, chciał później dowiedzieć się od agenta, co oznaczać miało jego zachowanie, jednak ten obrócił wszystko w żart. Aktor tłumaczył, że chciał wnieść oskarżenie, jednak jeden z producentów filmu, przy którym wówczas pracował, przekonał go, aby tego nie robił bo może się to źle skończyć dla jego kariery.