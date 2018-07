Ogromna wpadka znanej firmy. Zamiast zwiastuna opublikowała... cały film

Wpadki w internecie mogą przytrafić się każdemu. Gorzej, jeśli chodzi o międzynarodową korporację, która chce wypromować swój wartościowy produkt. To, co zrobiła firma Sony można traktować jako ogromną wtopę. W sieci miał pojawić się zwiastun kryminału „Khali the Killer” . Zamiast tego, na YouTube udostępniono jednak... cały, trwający 1,5 godziny film. Co ciekawe, materiał był dostępny przez około 6 godzin. Osobom odpowiedzialnym za prowadzenie konta tyle czasu zajęło zdjęcie produkcji z serwisu. W tym czasie zdążyło ją obejrzeć kilkanaście tysięcy osób.

Sprawę jako pierwszy opisał portal cbr.com, który fatalną pomyłkę Sony nazwał „epickim błędem” . Wpadka nie umknęła też uwadze internautów, którzy wyśmiewają całą sytuację.

„Khali the Killer” już w listopadzie 2017 r. zadebiutował na DVD, produkcję udostępniano także w serwisach streamingowych. Wielu internautów zaczęło się zastanawiać, czy rzekoma wpadka nie jest zaplanowaną akcją marketingową, mającą na celu wypromowanie nieznanego szerzej materiału.

