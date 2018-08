Madonna kończy 60 lat. Jak zmieniała się „Królowa Popu”?

Trudno w to uwierzyć, ale „Królowa Popu”, czyli Madonna kończy już 60 lat. Z pewnością każdy choć raz słyszał takie hity, jak „Like A Prayer”, „Vogue” czy „Like A Virgin”. Urodziny artystki to dobra okazja, by przypomnieć sobie jej największe przeboje, ale i kontrowersje, z których zasłynęła.

Madonna, a właściwie Madonna Louise Ciccone to amerykańska piosenkarka popowa, kompozytorka, autorka tekstów. Zakres jej działań jest jednak dużo szerszy, bowiem artystka zasłynęła również jako producentka muzyczna, tancerka, aktorka, producentka filmowa, reżyserka, scenarzystka, projektantka mody, pisarka, przedsiębiorca i filantropka. Debiutowała w Nowym Jorku jako tancerka oraz członek zespołów. W 1982 roku rozpoczęła karierę jako solowa piosenkarka. W 1983 r. wydała pierwszy album, „Madonna”. Szybko zdobyła międzynarodową popularność, stając się jedną z największych gwiazd na rynku muzycznym. Zasłynęła jako ikona popkultury, przełamująca bariery obyczajowe i często wzbudzająca kontrowersje. Ze względu na sukcesy w przemyśle muzycznym nazywana jest „Królową Popu”. Według Księgi rekordów Guinnessa jej nagrania sprzedały się w liczbie ponad 335 milionach egzemplarzy, co czyni ją kobietą z największą liczbą sprzedanych wydawnictw muzycznych w historii. Madonna bez wątpienia zaprezentowała nowatorskie podejście do dziedzin teledysku i koncertu, zwracając uwagę na ich widowiskowość i teatralność. Madonna nieprzerwanie od lat 80. ubiegłego wieku należy do czołówki najpopularniejszych artystów muzycznych, a jej kariera trwa do dziś. Ostatni album, „Rebel Heart”, ukazał się w 2015 r. Madonna ma sześcioro dzieci, w tym dwoje biologicznych i czworo adoptowanych Malawijczyków. Czytaj także:

