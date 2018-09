Konkurs Piosenki Eurowizji. Ponad 140 artystów wzywa do bojkotu finału

Ponad 140 artystów podpisało petycję nawołującą do bojkotu finału Konkursu Eurowizji w 2019 roku. Ponieważ tegoroczną edycję konkursu wygrała izraelska wokalistka Netta, to właśnie Izrael ma być gospodarzem kolejnego finału. Nie podoba się to niektórym artystom, którzy twierdzą że do czasu, gdy Palestyńczycy nie będą mogli cieszyć się wolnością i sprawiedliwością, nikt nie powinien robić interesów z Izraelem bądź uczestniczyć w promowanych przez to państwo wydarzeniach.

W sieci pojawiła się petycja, której autorzy wzywają do bojkotu tegorocznego finału Konkursu Piosenki Eurowizji. Pod apelem podpisało się 140 artystów m.in. Roger Waters, L-FRESH the Lion czy Brian Eno, a także Gérard Mordillat, Jose Luis Peixoto, Candy Bowers, Daana Hugaerta czy Marijke Pinoy. Podpisani artyści pochodzą z wielu krajów świata m.in. Australii, Włoch, Kanady, Norwegii, WIelkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii oraz samego Izraela. Artyści domagają się przeniesienia finału Eurowizji do innego kraju, który w ich opinii lepiej chroni praw człowieka.

