Doda zdradzi kulisy koncertu „Artyści przeciw nienawiści”. Powstał film dokumentalny

Koncert „Artyści przeciw nienawiści” zjednoczył na scenie tych, którzy pozornie pochodzą z różnych światów muzycznych. Dodzie udało się namówić do współpracy znanych twórców, ale też początkujących muzyków. Idea była jedna: zwrócić uwagę na problem nienawiści. Po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Doda zamieściła w mediach społecznościowych fragment teledysku do swojej piosenki, nagranej jeszcze w ramach zespołu Virgin zatytułowanej „Znak pokoju”. – Kiedy odsłuchałam tej piosenki „Znak pokoju”, zrozumiałam, że napisałam ten tekst 15 lat temu i przez te 15 lat nic się nie zmieniło, a wręcz pogorszyło – mówi. Następnie artystka wystosowała prośbę do wszystkich artystów. – Słuchajcie, może zrobimy coś wspólnie w duchu tego utworu „Znak pokoju” – przekażmy sobie znak pokoju, zjednoczmy wszystkich naszych fanów. Zróbmy wspólny koncert, ale nie na zasadzie, że telewizja organizuje i płaci artystom, żeby wystąpili i wynajmuje nas na wykon, tylko zróbmy coś tak od siebie, sami – zaznaczyła. Koncert odbył się w środę 27 lutego.

„Artyści przeciw nienawiści” – gdzie i kiedy oglądać film?

Artystka postanowiła zdradzić kulisy powstawania koncertu. W tym celu przygotowała film dokumentalny zatytułowany „Artyści przeciw nienawiści”. Dokument trafi do największych sieci kinowych w Polsce. Co ciekawe, będzie on wyświetlany tylko przez jeden dzień – 14 grudnia 2019 roku. W filmie ma się znaleźć scena rozmowy Dody z Justyną Steczkowską, podczas której artystki ostatecznie się pogodziły. Cel jest szczytny: dochód z biletów wspomoże organizację kolejnej edycji koncertu „Artyści przeciw nienawiści”, która odbędzie się w marcu 2020 w Warszawie.

