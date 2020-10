Perfect kończy działalność. Muzycy wytłumaczyli swoją decyzję

„Głos” to pożegnalny singiel Perfectu, a tekst nawiązuje do bieżącej sytuacji na całym świecie. „To jest pokuty czas, aż amok w nas wypali z wolna się, do cna. I ciekawi mnie, kto wyzna głośno winy swoje? Dystansu metr onieśmiela, nie klei się rozmowa, ze słowa znika treść. Choć rośnie strach, przybywa tych przeklętych miejsc” – śpiewa Grzegorz Markowski, który w rozmowie z TVN24 wyjaśnił, że „życie się nie kończy” . – Mamy nadzieję, że pandemia przeminie. Byłoby pięknie, gdyby ten utwór był przesłaniem, że dzisiaj walczymy, a później przyjdzie czas radości – dodał wokalista.

Dariusz Kozakiewicz, który jest kompozytorem i gitarzystą, podkreślił z kolei, że Perfect nie chciał być „karykaturą”. – Mamy nadzieję, że publiczność to zrozumie – dodał. Markowski stwierdził z kolei, że „zegar biologiczny pracuje nieustannie” . – Sprawa percepcji, zasobu energii, zasobu prawdy, autentyczności gdzieś ma swoje granice. Przejście poza tę granicę staje się niebezpieczne. Jesteśmy wtedy nieuczciwi wobec publiczności, wobec siebie i muzyki, którą kochamy ponad życie – podkreślił.

Historia zespołu

Perfect został założony w 1977 roku, a rok później do zespołu dołączył Zbigniew Hołdys. Grupę rozwiązano w 1983, by na krótko reaktywować ją w 1987 roku. Od 1989 roku, wyłączając przerwę w roku 1992 roku, zespół koncertuje do dzisiaj. Obecnie muzycy pojawiają się na scenie w składzie: Grzegorz Markowski, Dariusz Kozakiewicz, Piotr Urbanek, Jacek Krzaklewski i Piotr Szkudelski. Oprócz Hołdysa, z grupą związani byli m.in. Zdzisław Zawadzki, Andrzej Urny, Wojciech Morawski i Paweł Tabaka. Do największych przebojów Perfectu zalicza się piosenki takie jak: „Niepokonani”, „Chcemy być sobą”, „Nie płacz Ewka”,, „Ale wkoło jest wesoło”, „Niewiele ci mogę dać” czy „Autobiografia".