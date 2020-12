Ryszard Rynkowski jest bezrobotny. Żona martwi się o jego zdrowie psychiczne

Tygodnik „Na Żywo” przekazał, że Ryszard Rynkowski jest obecnie bezrobotny, przez co martwi się o przyszłość, ponieważ ma na utrzymaniu rodzinę. Ze względu na sytuację pandemiczną 69-letni piosenkarz nie koncertuje, co wcześniej stanowiło źródło jego dochodów. W rozmowie z dziennikarzami żona artysty wyraziła obawy o zdrowie psychiczne męża, który cztery lata temu przeszedł załamanie nerwowe. Przypomnijmy, wówczas Rynkowski groził odebraniem sobie życia.

Piosenkarz nie zamierza się jednak poddawać. Jacek Cygan potwierdził, że Rynkowski ma już gotowych siedem kompozycji, a on sam „czeka na sygnał do pracy”. Współpraca z popularnym tekściarzem może zaowocować kolejnymi piosenkami artysty, ale póki co jego występy zobaczymy prawdopodobnie w sieci. Żona Rynkowskiego zapowiedziała, że planuje założenie strony internetowej swojemu mężowi oraz konta w mediach społecznościowych. Koncerty transmitowane w sieci mają stanowić źródło dochodu piosenkarza i pomóc przetrwać mu trudny czas.

Czytaj też:

Nosowska szczerze o byciu żoną alkoholika. Mocny wywiad Sekielskiego