Mick Jagger i Dave Grohl nagrali piosenkę o lockdownie. Uderzają w antyszczepionkowców

Lider Rolling Stonesów Mick Jagger i Dave Grohl z Foo Fighters nagrali piosenkę o pandemii. Muzycy wracają w tekście do trudności związanych z lockdownem i w optymistycznym tonie nawiązują do powrotu do normalności.

Lider Rolling Stonesów Mick Jagger razem z perkusistą i założycielem Foo Fighters Davem Grohlem nagrali piosenkę koronawirusową zatytułowaną „Eazy Sleazy”. Artyści nagrali utwór w różnych lokalizacjach. Jagger w domu z Anglii, a Grohl ze studia w Los Angeles. Świat po lockdownie w piosence Micka Jaggera u Dave’a Grohla Lider Rolling Stonesów wspomina w tekście o uciążliwościach, które wszyscy doświadczyliśmy w związku z pandemią. W nagraniu słyszymy o wirtualnych premierach, ponurych liczbach i wykresach, długich godzinach spędzonych przed telewizorem czy o niekończących się rozmowach przez komunikatory. Jagger nawiązuje też do przybierania na wadze. Wspomina też, że „nie ma już w co się ubrać”. Muzyk wyśmiewa również teorie spiskowe. Nawiązał do czipów i byłego prezesa Microsoftu Billa Gatesa. W kontekście lockdownu mówi o ucieczce z „więzienia” i powstaniu „ziemskich ogrodów rozkoszy”. Nadzieją na normalność mają być szczepionki, przez co wkrótce wszystkie złe doświadczenia staną się wspomnieniem. Z kolei Dave Grohl zagrał na perkusji i gitarze. Czytaj też:

