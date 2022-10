Tłumy czekały na autograf Myśliwskiego. Słynny pisarz wreszcie spotkał się z czytelnikami

Wejściówki rozeszły się błyskawicznie, a na godzinę przed imprezą sformowała się długa kolejka do recepcji Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy”. Stali w niej ci, którzy liczyli na możliwość wejścia mimo wszystko. I się nie przeliczyli – część zajęła miejsca stojące, a dla tych, dla których zabrakło nawet miejsca na podłodze, organizatorzy transmitowali spotkanie do sąsiedniej sali.

Potęga gołego życia

Możliwość spotkania z Wiesławem Myśliwskim na żywo to w ostatnich latach rzadkość – pisarz już nie uczestniczy w niczym, ogłosił też, że już nie napisze żadnej powieści.

Nie czuje takiej potrzeby – co miał do powiedzenia już powiedział. Tak twierdzi. Także, że jest już starym człowiekiem, choć ci którzy go znają dobrze wiedzą, że nawet jeśli stary, to dziarski i pełen życia.