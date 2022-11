W osiem książek dookoła świata. „Tę o Afryce mógłby napisać Tolkien”

Lisa Weeda, „Aleksandra. Ukraińska saga rodzinna”

Wydawnictwo W.A.B.

Debiut holenderskiej pisarki o ukraińskich korzeniach to prawdziwa, mocno rozgałęziona saga rodzinna, która ukazała się na rok przed wybuchem wojny. Lisa Weeda rozpoczyna swoją opowieść w 2017 r., kiedy dziewczyna przedziera się przez granicę terenów okupowanych do tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej, by zgodnie z wolą babki odnaleźć grób krewnego zaginionego podczas wojny w Donbasie.

W czasie tej niebezpiecznej podróży słyszy rozmaite opowieści o swojej rodzinie i przenosi się w czasie poznając XX-wieczną historię ziemi swoich przodków splecioną z historią rodziny. Poznaje ich „osobiście”, np. pradziadka czekającego przez dziesięciolecia na powrót córki deportowanej do Niemiec (to właśnie tytułowa babka bohaterki powieści).