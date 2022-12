Postanowił rozliczyć się z własnym ojcem. Tego przed pogrzebem się nie spodziewał

Profesor Andrzej Mencwel brawurowo dołączył do grona tych uczonych i artystów, którzy w którymś momencie swojego życia odczuli potrzebę poddania go analizie. A dla osób zawodowo piszących – wiadomo – pretekstem do takiej autoanalizy jest po prostu pisanie. W tym przypadku o sobie. Mencwel, który jak się okazuje miał życie poharatane i pełne zwrotów, opublikował właśnie książkę „Powieść z życia. I. Strona ojca”. I od razu zapowiedział, że jest ona częścią z rozmachem pomyślanego projektu, którego następnymi częściami będą książki „Strona matki” i „W swoją stronę”.

Zapowiada się dzieło niezwykłe: były w polskiej literaturze współczesnej książki wspomnieniowe, były autobiografie, były wspomnienia „fragmentaryczne”, ale nie przypominam sobie tak totalnie zaplanowanego pisarskiego przedsięwzięcia autobiograficznego jak to, którego podjął się Andrzej Mencwel.