Krytyk typuje 9 najlepszych książek pod choinkę. Dla „zainteresowanych sportem” i „tych, którym chce się myśleć”.

Dla tych, którzy lubią spokojną prozę

Piotr Wojciechowski, „Kochanek królowej roju”, Państwowy Instytut Wydawniczy

Piotr Wojciechowski to pisarz doświadczony i wierny swojemu sposobowi patrzenia na świat. Akcja jego nowych opowiadań dzieje się współcześnie, ale – jak zwykle u niego – ta współczesność przesiąknięta jest przeszłością wspominaną przez bohaterów. Nie tak intensywnie, jak w pierwszych jego książkach, ale podobnie. Jest mniej wyraźna, bo ci bohaterowie to potomstwo tamtych, opisywanych pół wieku temu. Ma to swój urok, bo w scenerii dzisiejszej Warszawy, z jej hałasem i pośpiechem, pomysłami młodych na uprawianie nowoczesnej sztuki, czytelnik prowadzony jest do świata wspominanego, ale i do jeszcze istniejących enklaw dawnego – staroświecko urządzonych mieszkań, na wpół zrujnowanych dworków, w których dożywają swoich lat sędziwe krewne bohaterów. I do ludzi, którzy próbują rekonstruować zniszczony świat. To proza pełna wdzięku, podobnie jak jej bohaterowie – ludzie jakby spoza współczesności, a jednak istniejący w niej.

Dla tych, którzy szukają w literaturze dramatów

Małgorzata Rejmer, „Ciężar skóry”, Wydawnictwo Literackie

Za swoją pierwszą powieść została doceniona i wyróżniona, a jednak na ponad dekadę porzuciła prozę i pisała książki reportażowe o Bałkanach. Akcja większości z dziesięciu opowiadań składających się na „Ciężar skóry” też rozgrywa się w tamtej części Europy, gdzie zresztą Rejmer przeniosła się na dłużej. Jakby w przekonaniu, że tam ludzkie dramaty mają trudniejszy przebieg niż tu, gdzie przez lata panował względny spokój. Tam ludzie są bardziej poranieni przez życie, tam kobiety ostrzej doświadczają patriarchalnej przemocy. I o tym przede wszystkim pisze Rejmer.