Sztuka na talerzu. „Kolacja Architektów” z Malwiną Konopacką i Jakubem Szczęsnym!

1 grudnia 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kolacja Architektów”. Tradycyjnie już miało ono miejsce w restauracji Opasły Tom, słynącej nie tylko ze znakomitej kuchni, ale też wysmakowanych wnętrz autorstwa pracowni BUCK.STUDIO. Wydarzenie miało na celu stworzenie płaszczyzny do otwartych rozmów, współpracy i inspiracji pomiędzy projektantami wnętrz, architektami a markami, które kształtują otaczającą nas przestrzeń. Tym razem zaproszenie Olgi Kisiel- Konopki przyjęli przedstawiciele znanych w branży firm Domoteka, Dyson Airblade, Leo i Rockfon.

Pretekstem do rozmów stały się wystąpienia gwiazd wieczoru, które uświetniają każdą edycję „Kolacji Architektów”. Zaproszeni goście mieli okazję poznać bliżej twórczość Malwiny Konopackiej – projektantki i ilustratorki oraz Jakuba Szczęsnego – architekta, artysty i autora książek mi.in. „Witaj w świecie bez architektów” oraz „Azyle, nisze i enklawy, czyli katalog małych utopii’’.

Goście specjalni

Pierwsze wazony OKO powstały z pasji Malwiny Konopackiej do ilustracji. Artystka chciała „sprawdzić”, jak zadziała rysunek w trójwymiarowym świecie przedmiotów codziennego użytku. Pierwszy obiekt z rodziny OKO powstał w 2014 roku i od tej pory rodzina ta stale się powiększa. Należą do niej wazony OKO/2014, Teresa/2018, Nana/2018, Krystal/2018, Irena/2019, Miki/2020 oraz patery Aniela/2018. OKO stało się punktem wyjścia dla kolejnych kolekcji, a także działań artystycznych i rzeźbiarskich. Modułowe totemy Mama/2019, Tuląca Mama/2020, Totem Formy/2020 czy instalacja Fontanna/2019 to obiekty na granicy sztuk wizualnych i designu.

To o nich właśnie opowiadała zgromadzonym gościom Malwina Konopacka, zdradzając tajniki pracy artysty – rzemieślnika, ale też szczegóły ich powstawania – inspiracje, przeżycia i emocje, które towarzyszą procesowi twórczemu. Te dzieła sztuki, wykonywane i malowane ręcznie przy współpracy z wykwalifikowanymi rzemieślnikami i technologami, można było wygrać w konkursie przygotowanym przez OKK! PR.

Z kolei architekt i autor instalacji Jakub Szczęsny popularność zdobył w 2012 roku, kiedy w wąskiej szczelinie pomiędzy blokiem a kamienicą na rogu warszawskich ulic Chłodnej i Żelaznej postawił Dom Kereta. Dorobek Jakuba Szczęsnego to nie tylko zmuszające do myślenia instalacje lub tymczasowe obiekty, mające ulepszyć otaczającą rzeczywistość. Swoje przemyślenia na temat sztuki, jaką jest architektura, zawarł w dwóch książkach, z których ostatnia – „Azyle, nisze i enklawy, czyli katalog małych utopii’’ miała premierę w październiku tego roku. To właśnie o niej opowiadał na spotkaniu Szczęsny, przedstawiając swój subiektywny katalog „małych utopii, projektów i przykładów tego, jak w różnych miejscach i epokach, w różnej skali i na wiele sposobów, ludzie budowali wokół ważnych dla nich tematów wciąż nowe wizje przyszłości”. Książkę, w której Jakub Szczęsny pokazuje, jak idee i doktryny dawały efekty w postaci współżycia różnych zbiorowości, każdy z zaproszonych gości dostał w prezencie.

Wystawa zdjęć Krzysztofa Pendereckiego

Niespodzianką wieczoru była wystawa fotografii, ukazanych w specjalnej technice. 12 słów mistrza to lapidarna opowieść o dziedzictwie Krzysztofa Pendereckiego, zatrzymana w kadrach znakomitego fotografa Bartka Barczyka, która pomaga zrozumieć fragmenty rozmów z artystą, prowadzonych przez Aleksandra Laskowskiego. Do współpracy przy projektowaniu przestrzeni ekspozycyjnej wystawy, mającej swą premierę w przestrzeni Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach (NOSPR), zaproszono architekta Tomasza Koniora. Wystawę można oglądać w Katowicach do 29 grudnia.

„Kolacja architektów” to cykl, zainicjowany przez Olgę Kisiel-Konopkę, właścicielkę znanej i cenionej w branży wnętrzarskiej agencji OKK! PR. Seria kameralnych spotkań przedstawicieli marek z architektami zdobyła uznanie zarówno wśród architektów i projektantów wnętrz, jak i przedstawicieli marek z branży, pokazując jak ważne są tego typu inicjatywy. Spotkania mają na celu wymianę myśli, dyskusję o roli architekta we współczesnym świecie a także networking.

Fot. Bartek Barczyk

Więcej: www.okkpr.pl