Koman w roli arcybiskupa: „O największych sensacjach wewnątrz kościoła wiemy z innych źródeł”

Śledzę to, co się dzieje w Polsce „tyle o ile”. Muszę powiedzieć, że taki trochę uciekinier ze mnie. Kiedy jestem w Polsce, to sprawy australijskie przestają mnie dotyczyć. Jak w Australii – to polskie. Uprawiam swoiste wygodnictwo – mówi w rozmowie z „Wprost” Jacek Koman. Do kin wchodzi właśnie thriller „Konklawe” z Komanem w roli arcybiskupa Woźniaka. – Postać, którą gram, opiera się na dużym ładunku emocjonalnym. To człowiek rozedrgany i skonfliktowany – dodaje.

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Powiedział pan, że „Konklawe” to film „dla wszystkich tych, którzy uważają, że wiedzą, którzy mają pewność, bo tu pewność występuje jako grzech, a zwątpienie jako cnota”. Co dla pana jest dzisiaj cnotą? Jacek Koman: Musiałbym się zastanowić, to „wielkie” pytanie. Wierzę w takie rzeczy, jak dobroć, pokora, odwaga cywilna. Trochę banalne, co? Może i banalne, ale też trochę zapomniane. Jacek Koman pyta spoglądając na menu: Co tu mamy? Zresztą sycę oczy raczej, bo mam specyficzną dietę. Jaka to dieta? Keto. Poza tym jem raz dziennie. Restrykcyjnie, żeby nie powiedzieć – radykalnie. Ale bez żadnych dramatycznych ponagleń, to taki pomysł raczej. Dieta keto pomaga regulować insulinę, która powoduje uczucie głodu. Zastanawiam się, jak taki sposób żywienia koresponduje z pracą na planie, ciągłymi wyjazdami? Idąc do pracy zakładam, że tam dla mnie nic do jedzenia nie będzie. Nie jest łatwo teraz mnie wyżywić, ale z drugiej strony – jeśli w pracy nie zjem i ten jeden posiłek odłożę o tych kilka godzin, nic się nie stanie. I w czasie kręcenia „Konklawe”, w Rzymie, też był pan na keto? Nie, wtedy jeszcze nie. Ale skoro panią ten wątek zainteresował, to dodam, że ten sposób żywienia to mój wyraz szacunku dla wątroby. Ale nie mówmy o rzeczach przykrych.