Strona diecezji zhakowana. Na zdjęciu premier Szydło w żłobku i podpis: „dosage of viagra”

W środę po wpisaniu w przeglądarkę Google hasła „diecezja sandomierska” pojawiał się komunikat: „Ta witryna mogła paść ofiarą ataku hakerów”. Na samej stronie internetowej diecezjasandomierska.pl wyświetlały się komunikaty dotyczące specyfiku na potencję. Można było m.in. zobaczyć zdjęcie premier Beaty Szydło w żłobku z dziećmi i opis „dosage of viagra”. Tuż obok znajdował się odnośnik do „Instrukcji dotyczącej bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa”.

W rozmowie z Wyborczą rzecznik prasowy diecezji sandomierskiej podziękował za sygnał o nieprawidłowościach i dodał, że sprawę przekazał już administratorowi. I faktycznie, po kilku minutach na stronie znajdowały się znów właściwe wpisy. – Nie mam jeszcze informacji od księdza, który prowadzi naszą stronę internetową, ale wiem, że już pracuje przy jej poprawieniu. Wszystko wskazuje, że to był atak hakerski – dodał ksiądz.