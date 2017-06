Urodził się na wysokości ponad 10 tys. metrów. Będzie żył z wyjątkowym przywilejem

O wyjątkowym szczęściu może mówić chłopiec, który na świat przyszedł w samolocie Boeing 737, lecącym z Ad-Dammam na wschodnim wybrzeżu Arabii Saudyjskiej do Kochin w południowych Indiach. Linie lotnicze Jet Airways z okazji narodzin ofiarowały dziecku darmowe loty do końca życia. Prezent obejmuje wszystkie połączenia do Europy i Ameryki Północnej.

Poród odbierany był na wysokości ponad 10 tys. metrów przez załogę samolotu oraz pielęgniarkę, która przypadkowo znajdowała się wówczas na pokładzie. Lot 9W 569 ze względu na wyjątkową sytuację został przekierowany do Bombaju. Zaraz po wylądowaniu matka z wcześniakiem zostali przewiezieni do szpitala. Para czuje się dobrze, a życiu dziecka nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.

Jak podkreśla portal Telegraph.co.uk, pomimo powszechnego przekonania, że dziecko urodzone na pokładzie samolotu zawsze otrzymuje darmowe loty od linii, jest to rzadkością. Darmowe loty na całe życie to sytuacja wyjątkowa. Inne linie lotnicze, która z zasady przyznają nowo narodzonym darmowe loty, to Thai Airways, Asia Pacific Airlines, AirAsia i Polar Airlines.