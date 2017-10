Nigdy wcześniej tego nie zauważyłeś? Tajemnica KFC odkryta, internauci są w szoku

Internauci zauważają, że w gronie obserwowanych przez KFC użytkowników Twittera kryć się może podpowiedź, co do używanych do dań w sieci fast-foodów przypraw. Teorię, na punkcie której dosłownie oszaleli internauci, stworzył użytkownik o nicku @edfette22.

Jak zauważył mężczyzna, wśród obserwowanych przez KFC użytkowników Twittera są profile sześciu członkiń girlsbandu Spice Girls, tj. Victoria Beckham, Melanie Chisholm, Melanie Brown, Geri Halliwell i Emma Bunton. Z kolei kolejni to dziennikarz Desert News, zawodnik futbolu amerykańskiego czy amerykański trębacz. Wszyscy mężczyźni mają ze sobą jednak wspólne nazwisko, czyli "Herb". Według internauty to sugeruje, że na panierkę składa się 11 ziół i przypraw (ang. herbs – zioła, spices – przyprawy).

Niestety wciąż nie wiadomo, o jakie dokładnie zioła i przyprawy chodzi. Internauci jednak nie mają wątpliwości, że firma na swoim Twitterze pokazała jak powinien wyglądać mistrzowski marketing.