Fotografia „nagiego” motocyklisty stała się hitem internetu. Gdzie jest haczyk?

Zdjęcie, które wzbudziło tyle szumu, pojawiło się na portalu Reddit.com, na podstronie ze zabawnymi materiałami. Wszyscy widzą na nim całkowicie rozebranego mężczyznę, za którym siedzi dziewczyna w bluzie. Mimo nagości, nie jest to przecież tak szokujący widok, by od razu pisały o nim media na całym świecie. Co więc jest tutaj nie tak?

Kluczem do ujrzenia prawdziwego obrazu są nogi dziewczyny. Kiedy prześledzimy jej sylwetkę i dopasujemy obnażone udo i łydkę do jej postaci, stanie się jasne, że mężczyzna ma na sobie krótkie, podwinięte jeansy. Złudzenie optyczne powstaje przez to, że dziewczyna swoją nogą zasłania go od pasa w dół. Pomaga też podobny stopień opalenizny pary i nie najlepsza jakość zdjęcia.

Zdjęcie użytkownika Despacitojustin wyjątkowo spodobało się internautom i wzbudziło ożywioną dyskusję. Pod fotografią pojawiło się ponad 400 komentarzy. Internauci dociekają, z jakiego kraju może pochodzić przedstawiona na obrazie para i czy przypadkiem nie powinniśmy mówić o trzech osobach, lub przynajmniej o parze z manekinem.

