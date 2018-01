Wkroczyliśmy już w 2018 rok. Jaki on będzie? Co się zmieni w polityce i ekonomii? Czy świat czeka nowa wojna? To zrozumiałe, że chcielibyśmy już teraz znać wszystkie odpowiedzi. Oczywiste też, że nie jest to możliwe. Dla wymagających mamy jednak zestaw przepowiedni Krzysztofa Jackowskiego z programu „Dzień Dobry TVN”. Jak zwykle w takich wypadkach przypominamy, aby traktować je z przymrużeniem oka.