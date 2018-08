Udostępniasz zdjęcia w internecie? Uważaj, by nie złamać prawa

Czy zamieszczenie zwykłego zdjęcia na portalu społecznościowym lub blogu może być przestępstwem? Niestety tak, nawet jeśli to my jesteśmy autorami fotografii. Warto wiedzieć, co wolno nam publikować, aby nie mieć później problemów z prawem.