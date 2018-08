Theresa May dała się porwać do tańca. Internauci docenili jej popisy

Theresa May kilka dni temu zatańczyła wraz z uczniami szkoły średniej w Kapsztadzie w czasie swojej wizyty w RPA. Uczniowie zaprezentowali tradycyjne afrykańskie tańce, natomiast May podrygując starała się do nich dołączyć. Nagrania z jej układem tanecznym trafiły do sieci i natychmiast stały się bardzo popularne w mediach społecznościowych.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ okazuje się, że brytyjska premier dała się porwać do tańca po raz drugi. Tym razem nowy układ zaprezentowała w obozie ONZ w Nairobi. Zaczęła od niepewnych kroków, ale szybko doszła do wniosku, że nie wymiga się od dalszego podrygiwania. Filmiki z tego występu także trafiły do sieci.

Zdaniem „The Guardian”, taneczne popisy szefowej rządu mogą pozytywnie wpłynąć na jej wizerunek. Podkreślono, że nie będzie postrzegana jako osoba „niezręczna”, tylko „energiczna tancerka”. Internauci też docenili ruchy premier i przyznali, że musiała wykazać się sporą odwagą, by publicznie zacząć tańczyć podczas oficjalnej wizyty w innym kraju.

