Retrospektywa Michała Batorego

Wernisaż wystawy Retrospektywa odbędzie się 4 października w Warszawie, w Galerii Stanska przy Alejach Jerozolimskich 47. Zobaczyć będzie można ponad 150 prac artysty - głównie plakaty teatralne zaprojektowane dla francuskich mi polskich teatrów oraz instytucji kulturalnych, oraz okładki do książek wydawnictwa Drzewo Babel.

Michał Batory jest jednym z najbardziej cenionych plakacistów na świecie, z ugruntowaną pozycją we Francji. Jego prace prezentowane były w wielu galeriach na całym świecie. W 2011 roku odbyła się indywidualna wystawa artysty w Les Arts Décoratifs w Luwrze, dokąd przeniósł swoje atelier, aby zwiedzający mogli poczuć atmosferę jego pracowni, przenieść się w jego świat. Jest autorem licznych projektów dla teatrów francuskich, m.in. Théâtre National de Chaillot, Théâtre de la Colline. Współpracuje również z teatrami polskimi, m.in. Teatrem Polskim w Poznaniu, Operą Wrocławską, Operą Nova w Bydgoszczy. Projektuje plakaty muzyczne, kulturalne, społeczne we Francji i w Polsce z okazji cyklicznych imprez, m.in. Saison Musicale, Salon du Dessin czy Letniej Akademii Jazzu w Łodzi.

Projektuje również dla wydawnictwa Drzewo Babel, dla którego od 20 lat tworzy oprawę graficzną do książek. Zaprojektowane przez niego okładki stały się znakiem rozpoznawczym wydawnictwa i przyczyniły się do wzrostu popularności grafika w kraju. Słynne już czerwone, mięsiste, sensualne usta na okładce do książki „11 Minut” Paulo Coelho, na stałe utkwiły w pamięci czytelników. Batory od 4 lat jest kuratorem Galerii Plenerowej – wystawy plakatów na płocie Łazienek Królewskich w Warszawie, jest również autorem nowego logo Łazienek