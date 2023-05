Właśnie wznowiono jego książki. „Powinien być usunięty jako symbol maczo”

Hemingway jest nadal – mimo że nie żyje już od ponad sześćdziesięciu lat – traktowany jak pisarz współczesny, jest czytany bez przymusu i pamiętany. I to jest zaskakujące, bo gdyby poważnie potraktować dzisiejsze „umysłowe” mody, powinien być usunięty jako symbol artysty maczystowskiego. Pod każdym względem. Choć z drugiej strony, gdy się go uważnie czyta łatwo odkryć, że pod tą maską twardziela – podobnie jak w przypadku naśladującego go naszego Marka Hłasko – krył się prawdziwy liryk, gotowy do wzruszeń.

Może to jednak jest literatura na dzisiejsze czasy. I zajęcie na teraz – odskrobywanie patriarchalnej skorupy w celu odkrycia pod nią „małej dziewczynki”, jak to Kazimierz Kutz opisywał Janusza Głowackiego. Nie bez powodu przecież wydawnictwo Iskry systematycznie wznawia utwory Hłaski, a wydawnictwo Marginesy ruszyło z serią nowych przekładów prozy Hemingwaya, żeby go uwspółcześnić i jeszcze bardziej przybliżyć dzisiejszym czytelnikom.

Właśnie ukazał się w tym cyklu jeden z trzech najważniejszych utworów Hemingwaya – obok „Komu bije dzwon”, „Stary człowiek i morze” oraz „Pożegnanie z bronią”. Taka inicjatywa wydawnicza musiała zostać poprzedzona rozpoznaniem rynku – nikt by się przecież nie porywał na inwestowanie pieniędzy w przekłady i produkcję, gdyby nie było popytu na książki Hemingwaya.